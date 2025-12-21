Super Mbappe da record: raggiunto CR7 nella storia del Real Madrid

Si è giocata ieri sera la partita di campionato tra Real Madrid e Siviglia nel bellissimo e modernissimo Santiago Bernabeu. I catalani, reduci da un periodo non semplice con le insistenti voci che hanno messo in dubbio la panchina di Xabi Alonso, si sono imposti per 2-0 sul club andaluso grazie ai gol di Bellingham, 38' del primo tempo e al rigore trasformato da Kyliane Mbappe all'86'. Un gol non solo importante per aver messo al sicuro il risultato e i 3 punti in classifica, ma anche per un record personale che inserisce il francese di diritto nella storia del Real Madrid.

IL RECORD - Con il gol segnato ieri, Mbappe raggiunge quota 59 gol segnati nell'anno solare 2025. Stessa cifra che raggiunse nel 2013 la leggenda madridista Cristiano Ronaldo. Tutto questo avvenuto nel giorno del suo 27° compleanno che di sicuro non dimenticherà facilmente. Nel post partita il talento francese ha postato una foto su Instagram inserendo come didascalia "Credi sempre nei tuoi sogni. Rispetto". Rispetto che Mbappé ha sempre dimostrato, anche ieri quando dopo aver trasformato il rigore ha esultato con l'iconica esultanza di CR7 "Siuu". In risposta al post su Instagram, l'ex attaccante del Madrid ha risposto al commento con delle emoji in segno di appezzamento.