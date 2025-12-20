Zirkzee-Roma, Verbeek: "Il calcio italiano perfetto per lui, con Gasperini farà bene"

Joshua Zirkzee era un vero e concreto obiettivo di mercato due estati fa, con il Milan che poi decise di non puntare sull’olandese per discorsi legati alle commissioni del suo agente all’epoca. Quindi la scelta di sposare l’Inghilterra e il progetto United, ad oggi rivelatasi fallimentare. Il futuro dell’ex Bologna però potrebbe essere ancora in Italia, ma non al Milan. Intervenuto così a TMW, l’ex allenatore Ferry Verbeek ha commentato il possibile approdo alla Roma di Zirkzee:

Com'era il suo rapporto con il calcio allora?

"Il calcio, anzi la palla, era tutto per lui. Quando poteva giocare con la palla, era felice".

La Roma vuole Joshua: pensa che in Italia potrebbe tornare ai suoi migliori livelli?

"Se giocasse di più, potrebbe sicuramente ritrovare la forma. Anche l'allenatore gioca un ruolo chiave in questo, e questa è una buona cosa nel caso di Gasperini".

Il suo rendimento altalenante in Premier dipende solo dal fatto che allo United sembra funzionare tutto male?

"Il calcio inglese è uno dei campionati più importanti e difficili. Penso che dovrebbe giocare un po' di più per dimostrare il su o valore anche lì in Inghilterra".