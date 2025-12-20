ufficiale Thiago Silva ha firmato con il Porto

vedi letture

È ufficiale l'acquisto da parte del Porto del difensore brasiliano Thiago Silva. Come comunicato sui propri profili sociali, x e instragram, il difensore brasiliano è diventato un nuovo giocatore bianco azzurro. Niente da fare quindi per i rossoneri e Massimiliano Allegri che, come raccontato nei giorni scorsi da alcuni esperi di mercato, aveva chiesto l'acquisto dell'ex 33 rossonero.

Non sono ancora state rese ufficiali le cifre e la durata del contratto dalla società portoghese ma, come riportato nei suoi canali da Fabrizio Romano, il difensore brasiliano dovrebbe aver firmato un contratto che lo lega al Porto fino a giugno 2026 con l'opzione per un anno aggiuntivo fino a giungo 2027.