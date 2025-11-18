Under 21: Azzurri in Montenegro per dimenticare la Polonia

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dimenticare quegli ultimi 7' di Stettino e reagire dopo il primo ko stagionale; chiudere l'anno e dirsi nel modo migliore arrivederci a marzo 2026;restare nella scia della capolista Polonia. Montenegro-Italia Under 21 - domani al "City Stadium" di Niksic (18.30, diretta su Rai 2) -, nelle qualificazioni all'Europeo 2027, ha tanti significati. Un'ora e mezza prima la Polonia giocherà in casa della Macedonia del Nord e non va sprecata l'occasione di ridurre quei 3 punti che separano gli azzurri dalla vetta del Gruppo E. "Avreste dovuto vedere in che modo la squadra si è allenata sabato e domenica, con questo spirito tutto diventa più semplice - ha detto Silvio Baldini alla Rai, poco prima della partenza da Tirrenia per Podgorica -. Se ci facessimo condizionare dalla sconfitta, vorrebbe dire che non abbiamo capito questi ragazzi.

So che nel calcio contano i risultati, ma ribadisco che sono orgoglioso di questo gruppo e di questi giocatori, ai quali non manca il coraggio e la voglia di vincere". Senza Koleosho e Palestra, squalificati e rientrati ai rispettivi club sabato, Baldini, come suo solito, non ha fatto pretattica: "Giocheranno Fortini in difesa e Fini avanti, sulla sinistra, mentre Cherubini si sposterà a destra". Al tecnico é stato chiesto anche un parere su Italia-Norvegia: "A fine primo tempo ho pensato che avevamo fatto un'ottima partita, ma era troppo presto, evidentemente. Mi è dispiaciuto come sia finita anche perché so quanto stia lavorando Gattuso e quanto ci tenga a far crescere la squadra". (ANSA).