Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”

Malick Thiaw sta vivendo un gran momento con la maglia del Newcastle, sicuramente il più positivo della sua carriera, che infatti è coronato dalla vittoria del premio di giocatore per il mese di ottobre. In merito al suo difensore, il tecnico dei Magpies Eddie Howesi è espresso così:

“Malick è un giocatore che conosciamo da molto tempo, abbiamo fatto vari tentativi per ingaggiarlo, ma nelle sessioni precedenti di calciomercato non ci siamo riusciti. Nella scorsa abbiamo visto che le cose potevano andare meglio vista la sua situazione al Milan e i nostri fondi disponibili. Non è stato un trasferimento facile da completare, ma siamo stati felicissimi di aver scartato tutti gli altri pretendenti e di prendere lui. È stata una lunga attesa, ma ne è valsa la pena”.

Questi i numeri del tedesco con la maglia bianconera: 6 partite giocate in campionato, 2 in Carabao Cup e 3 in Champions League. 3 ammonizioni totali, 6 gol presi in 9 partite con Thiaw titolare tra Premier League, Champions League e Carabao Cup