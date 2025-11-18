Juventus, allarme infortunio per Vlahovic: verrà monitorato
(ANSA) - TORINO, 17 NOV - La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti al J Medical hanno confermato la prima diagnosi: il serbo non ha alcuna lesione muscolare, ma soltanto un sovraccarico all'adduttore. In ogni caso però, l'attaccante sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero, con la sua presenza per la trasferta di sabato a Firenze contro i viola che per il momento resta in dubbio. Il tecnico Spalletti valuterà l'impiego di Vlahovic, anche perché martedì prossimo ci sarà la delicatissima sfida di Champions League in Norvegia contro il Bodo Glimt. (ANSA).
Pubblicità
L'Avversario
Derby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavorodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 MN - Caressa: "Mi piacerebbe vedere un derby senza nessuno con le mani in faccia se viene colpito sul petto"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - L'amico ed ex compagno di Reijnders: "In Premier fa più fatica: ecco perché. Dieci gol come in A non li farà lì"
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com