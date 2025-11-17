Juve, gli esami hanno escluso lesioni per Vlahovic

vedi letture

Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti per quanto riguarda l'infortunio del suo numero 9 Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Vlahovic hanno escluso lesioni. Per l'attaccante si tratta quindi soltanto di un affaticamento agli adduttori, che non preoccupa il club bianconero. La sue presenza al ritorno dalla pausa nazionali per la sfida contro la Fiorentina in programma il 22 novembre resta in dubbio. Per avere maggiori certezze servirà aspettare i prossimi allenamenti: possibile che il classe 2000 venga risparmiato, così da non correre rischi e permettergli di tornare al 100% per la partita di Champions League contro il Bodo-Glimt.

Nonostante le tantissime voci che vedevano Vlahovic fuori dal progetto bianconero, anche quest'anno il serbo si è rivelato il miglior bomber bianconero in termini di numeri e prestazioni, tanto che sia Tudor che Spalletti hanno puntato su di lui. Fondamentale quindi per la Juve di Spalletti, i tifosi bianconeri possono ritenersi contenti e fortunati perchè l'infortunio del loro numero 9 non lo terrà fuori dal campo per molto