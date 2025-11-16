Verso il Derby, Koeman: "Volevamo tenere tutti ma il suo club ha richiamato Dumfries"

Oggi alle 18:48
di Manuel Del Vecchio

Alla vigilia del match contro la Lituania, sfida che può valere il pass diretto al Mondiale, il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha parlato di Kluivert e Dumfries, richiamati da Bournemouth ed Inter dopo i piccoli problemi accusati nei giorni scorsi: "Siamo a novembre, sapete come è. I ragazzi hanno avuto un calendario pieno nelle ultime settimane, compresa la Champions League, quindi ci sono più infortuni. Volevamo tenere tutti in squadra, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert. La squadra è più che a posto, possiamo coprire tutti i ruoli". 

Domenica sera, a San Siro, ci sarà il derby tra Inter e Milan.