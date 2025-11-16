Verso il Derby, Koeman: "Volevamo tenere tutti ma il suo club ha richiamato Dumfries"

Alla vigilia del match contro la Lituania, sfida che può valere il pass diretto al Mondiale, il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha parlato di Kluivert e Dumfries, richiamati da Bournemouth ed Inter dopo i piccoli problemi accusati nei giorni scorsi: "Siamo a novembre, sapete come è. I ragazzi hanno avuto un calendario pieno nelle ultime settimane, compresa la Champions League, quindi ci sono più infortuni. Volevamo tenere tutti in squadra, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert. La squadra è più che a posto, possiamo coprire tutti i ruoli".

Domenica sera, a San Siro, ci sarà il derby tra Inter e Milan.