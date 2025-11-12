Parma, Delprato: "Col Milan potevamo anche prendere il terzo. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio"

A margine della presentazione del libro “Capitani per sempre” di Gianfranco Coppola, il difensore del Parma Enrico Delprato è intervenuto rispondendo alle domande dei giornalisti recenti. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW:

Ha detto qualcosa alla squadra dopo il 2-2 contro il Milan?

"Soltanto complimenti perché significa tanto per noi portare a casa un pareggio sudato e importante contro una squadra forte. Non era facile, sotto 2-0 potevamo anche spingerci tutti in avanti e prendere il terzo. Siamo stati bravi, Adrian (Bernabe, ndr) ha fatto un gran gol e ha riaperto la partita, poi nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio e abbiamo ripreso la gara”.

Ha segnato, ma contro il Milan poteva fare altri gol.

"Il mio ruolo è quello di difendere, devo dare il meglio lì, poi se arrivano i gol sono contento. Ho la capacità di leggere dove può andare la palla e cerco di fare il massimo”.