Inter, problemi per Dumfries: l'esterno lascia il ritiro dell'Olanda. Cosa filtra

Problemi per l'Inter a poco più di una settimana dal derby contro il Milan. Ronald Koeman non ha inserito nell'elenco dei 23 calciatori che parteciperanno alla sfida tra Polonia e Olanda, Denzel Dumfries. L'esterno destro nerazzurro ha un problema fisico e lo staff medico ha preferito non rischiarlo. E domenica prossima c'è il derby di Milano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe un leggero fastidio alla caviglia sinistra dietro la mancata convocazione. L'Inter non è preoccupata ma, in accordo con gli Orange, ha deciso di far rientrare il calciatore nelle prossime ore a Milano. Domani inizierà la fisioterapia per esserci contro il Milan.

ANCELOTTI SU MODRIC

Modric? Sono contentissimo che stia rimanendo sui suoi altissimi livelli, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento. Come fa? Genetica e serietà, è semplice. Se è lui che è un fenomeno o la Serie A che è un campionato per vecchi? Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi".

