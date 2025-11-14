Dumfries non convocato per la Polonia: aveva abbandonato l'allenamento martedì

Denzel Dumfries, laterale dell'Inter, lo scorso martedì aveva abbandonato l'allenamento dell'Olanda nel bel mezzo del suo svolgimento, sedendosi a bordo campo e togliendosi le scarpe. Oggi è arrivata la comunicazione che l'esterno non è stato convocato per la gara contro la Polonia: da capire, di conseguenza, l'entità del problema del giocatore, considerando che fra nove giorni, al rientro dalla sosta, si giocherà il derby tra Inter e Milan, valido per la dodicesima giornata di Serie A Enilive.

Il problema in allenamento era stato riportato dalla testata NOS. Con una vittoria contro la Polonia, gli Orange strapperebbero il pass definitivo per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico: in questo caso sarebbe inutile, ai fini della classifica, l'ultima partita contro la Lituania, gara da cui lo stesso Dumfries potrebbe essere risparmiato.