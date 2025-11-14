San Siro, Marotta: "Bisogna rispettare i criteri che devono essere presenti all’interno di uno stadio, come la sicurezza che non c'è"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto così all'executive master "Management dello Sport" organizzato dalla Rcs Academy. Questo un estratto delle sue parole su San Siro:

"Lo sport senza sostenibilità non avrebbe senso di esistere, il modello del mecenatismo non esiste più. Poi le società sono diventate Srl, con concetti giuridici diversi. Codice penale, civile e di giustizia sportiva a cui rendere conto. Anche l'organigramma è cambiato, con parvenze di società 'classiche' e non più sportive. Sono entrate competenze industriali, finanziarie. Per i vecchi romantici, pensare all’abbattimento di San Siro porta amarezza e nostalgia. Io stesso, per la prima volta, ci sono entrato nel 1966… È stato un contenitore di enormi emozioni. Ma così non si tiene conto dell’innovazione, che passa anche dal concetto di modernità. Bisogna rispettare i criteri che devono essere presenti all’interno di uno stadio: sicurezza, che non c’è, accoglienza, per poter stare allo stadio tutto il giorno con intrattenimento di ogni genere, e senso di appartenenza".