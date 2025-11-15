MN - Fedele è sicuro: "Leao è importante, ma non può giocare da prima punta, lo vedete anche voi"

vedi letture

L’ennesima sosta per le Nazionali porta sempre riflessioni e spunti sulla stagione del Milan. Un percorso a fasi alterne quello dei rossoneri, vincenti a San Siro contro la Roma ma deludenti a Parma, per un pareggio amaro e che segnala ancora difficoltà contro squadre non di vertice. Di questo e molto altro, ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Discorso centravanti

“È un giocatore importante per questa squadra su questo non si può dire nulla, ma come hai visto non può fare la prima punta perché non ha le caratteristiche. Infatti sta facendo bene giocando più dietro, quasi da seconda punta un po’ più defilato. Si è parlato di Robert Lewandowski per la prossima estate. Sicuramente lui è una macchina da gol e quindi un centravanti vero, ma io opterei per qualcosa di più fresco e meno esotico”.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN