De Laurentiis: "Gattuso è uno cocciuto. Mondiali? Dovrebbe farcela"

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - "Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista. Lui ce la dovrebbe fare". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in relazione alle possibilità che la nazionale ha di andare ai prossimi mondiali, in occasione del sui intervento in video a 'Motore Italia, edizione America's Cup'. (ANSA).