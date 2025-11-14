esclusiva mn Fedele: "Il ritorno di Rabiot cambierà il Milan, il Derby un test fondamentale. Futuro portiere? Prendiamo Caprile"

L’ennesima sosta per le Nazionali porta sempre riflessioni e spunti sulla stagione del Milan. Un percorso a fasi alterne quello dei rossoneri, vincenti a San Siro contro la Roma ma deludenti a Parma, per un pareggio amaro e che segnala ancora difficoltà contro squadre non di vertice. Di questo e molto altro, ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele in esclusiva per MilanNews.it

Quanti punti persi contro le piccole

“Si non ha davvero senso, un peccato. Hai saputo vincere e convincere contro Napoli, Roma e anche Bologna, pure contro la Juve avresti meritato di più. Invece quando si affrontano neopromosse, questa squadra sembra quasi calare di intensità e concentrazione. Sono arrabbiato e dispiaciuto perché il Milan avrebbe potuto stare ancora più alto adesso”.

Un difetto di questa squadra?

“Sicuramente la rosa corta, qui Allegri ha fatto male i conti. Nel corso di una stagione, anche se non fai le coppe puó capitare tu abbia infortuni o problemi di altro tipo. Questa cosa si poteva prevedere, ma club e dirigenza non sono stati molto lungimiranti..”

Arriva il derby

“Sarà come una verifica, un esame. La prova del nove per vedere il livello del Milan. È una partita da vincere assolutamente”.

E torna anche Rabiot

“È vero. Io sono un fan di Adrien fin dai tempi del PSG, è un giocatore che fa reparto da solo, uno dei migliori centrocampisti in Europa. Con lui il Milan tornerà ad essere più solido”.

Discorso centravanti: Leao non ti convince proprio lì?

“È un giocatore importante per questa squadra su questo non si può dire nulla, ma come hai visto non può fare la prima punta perché non ha le caratteristiche. Infatti sta facendo bene giocando più dietro, quasi da seconda punta un po’ più defilato. Si è parlato di Robert Lewandowski per la prossima estate. Sicuramente lui è una macchina da gol e quindi un centravanti vero, ma io opterei per qualcosa di più fresco e meno esotico”.

In porta il futuro di Maignan invece?

“È ancora tutto da vedere, ma non sembrano esserci belle sensazioni giusto?… in caso di addio andrei su Elia Caprile. Portiere giovane e in ascesa”.