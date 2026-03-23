esclusiva mn Rio Ferdinand: "Nesta era più forte di me. Baresi il più grande di tutti"

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Nei giorni scorsi, intercettato in Inghilterra dal giornalista Alessandro Schiavone per Milannews.it, Rio Ferdinand, ex difensore di West Ham, Manchester United e Nazionale inglese che con la maglia dei Red Devils ha vinto anche una Champions League e sei Premier League, ha risposto cosi alla domanda su chi fosse più forte tra lui e Alessandro Nesta:

Rio, chi era più forte lei o Nesta?

"Nesta, Nesta. Ma Baresi è stato il più grande di tutti".