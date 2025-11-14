Fofana sottotono: di cosa ha bisogno Youssouf per tornare quello di prima

vedi letture

Minuto 34 dell'amichevole tra Milan e Virtus Entella di questa mattina, Fofana riceve palla dal suo portiere, con il campo alle spalle, un tocco di troppo e perde il pallone sulla pressione avversaria: da lì a pochi secondi il gol del momentaneo 1-1 di Adekanye. Sia ben chiaro, di certo non si vuole criticare un giocatore per un errore in una gara il cui intento principale, più o meno dichiarato, era quello di far mettere minuti nelle gambe a Pulisic, Jashari ed Estupinan. Però, dal momento che la stagione di Fofana sta procedendo in modo molto discontinuo, anche una sbavatura in una gara del genere può essere presa a esempio.

Sottotono

In una delle conferenze stampa estive, Massimiliano Allegri aveva citato Youssouf Fofana insieme a Ruben Loftus-Cheek, dicendo che dalla coppia quest'anno si sarebbe aspettato almeno 15 gol. Per l'inglese, anche guardando il curriculum, non è così impensabile che possa essere decisivo sottoporta; discorso diverso per il francese che, specialmente in rossonero, non si era mai spinto troppo oltre la sua zona di competenza a metà campo. Tra tutti i giocatori della rosa, forse Fofana è quello che meno sta beneficiando del cambio modulo, per una questione di caratteristiche. Allegri gli chiede maggiori compiti offensivi, inserimenti e la sensazione è che l'ex Monaco soffochi un po' e renda delle prestazioni al di sotto delle sue reali possibilità.

Cura Allegri

È ancora presto, prestissimo in questa stagione: il lavoro di Massimiliano Allegri è appena iniziato e non si può pretendere che tutti assimilino alla perfezione i concetti del tecnico livornse dal giorno zero. Per non usare solo il bastone, va detto che già dei miglioramenti si sono visti: i tempi di inserimento di Fofana sono ottimi che spesso si ritrova in zone pericolose a supporto dell'azione. Anche in fase di recupero palla, ma già dall'anno scorso, il lavoro è svolto molto bene. Il problema è quando c'è da gestire il pallone ed è qui che Fofana appare poco lucido: tantissime occasioni favorevoli sprecate che hanno bruciato dei buoni inserimenti, moltissimi errori tecnici anche in mezzo al campo. Spesso il 26enne pecca anche nei tempi di possesso, come è successo oggi ma anche in altre occasioni stagionali. Insomma, che Fofana abbia talento è indubbio: Allegri deve ancora trovare la chiave per sfruttare al massimo le sue caratteristiche.