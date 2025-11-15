Razzismo nel calcio, Umtiti: "In Serie A mi sentivo un Avengers, mi interessava solo giocare e basta"

Campione del mondo 2018 con la Francia e recentemente ritirato, Samuel Umtiti ha rilasciato una lunga intervista a RMC, tornando sull'episodio di razzismo subito in Serie A:

"Ho sentito i cori di scimmia ogni volta che avevo il pallone, ma non ho lasciato che mi disturbassero. Mi sentivo incredibile, come un Avengers. I giocatori della Lazio mi dicevano di fermarci, ma ho risposto: 'No, gestisco io la situazione, continuiamo a giocare'. L'emozione a fine partita non era per i tifosi, ma per il mio ritorno in campo dopo tanto tempo".