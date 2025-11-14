Italia U21, Baldini: "Il risultato fa male ma ragazzi sono stati bravi"

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Abbiamo giocato una buona partita, fa male il risultato. Non pensavo che l'avremmo persa ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. I ragazzi sono stati bravi ugualmente". Così il tecnico della nazionale Under 21, Silvio Baldini, dopo la sconfitta 2-1 con la Polonia a Stettino. "Ogni partita è fatta di tanti episodi e quando perdi l'equilibrio in campo devi evitare di perdere la palla.

Purtroppo è successo. Pazienza, ci lavoreremo", ha proseguito Baldini commentando la rimonta dei polacchi, che erano in svantaggio a 10 minuti dalla fine del match. L'allenatore ha anche parlato della espulsione di Koleosho per un fallo di reazione: "ogni calciatore ha il suo carattere. Luca è un grande giocatore, con un carattere introverso. Quando gli fannno certi falli ha queste reazioni..." (ANSA).