Roma, Baldanzi: "Primi a novembre? A inizio campionato non ci avrei creduto"

Tommaso Baldanzi, calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo la vittoria contro l'Udinese per 2-0 che ha catapultato i giallorossi in cima alla classifica di Serie A. Le sue parole raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Se ti avessero detto, a metà novembre, che la Roma sarebbe stata prima in classifica, cosa avresti pensato a inizio campionato?

"Sinceramente, all'inizio non ci avrei creduto. Però per arrivare primi in classifica alla sosta bisogna aver lavorato bene. Diciamo che non conta niente, quindi dobbiamo continuare a lavorare forte e sperare di restare lassù".

Visto da fuori sembra un campionato pieno di squadre imperfette, con diversi problemi. Se continuate a non prendere gol e a crescere nel gioco offensivo, gli obiettivi possono cambiare rispetto a quelli di inizio stagione?

"Questo non lo so. Sicuramente i campionati sono lunghi e ci saranno tante partite davanti. Ci sono molte squadre forti, ma nessuno ci vieta di sognare. Siamo lassù e possiamo continuare a far bene, cercando di vincere più partite possibili. Sicuramente ci proveremo e ce la metteremo tutta"