Qui Lazio, due in bilico per il Milan: tornerà a disposizione Basic

Il prossimo impegno del Milan è molto importante, come tutti quelli che verranno da qui alla fine della stagione. I rossoneri, dopo aver vinto il Derby contro l'Inter, dovranno dargli continuità in casa della Lazio, allo stadio Olimpico che tornerà a essere gremito da tifosi biancocelesti. Una gara a cui prestare doppia attenzione se si considera il fatto che i rossoneri in questa stagione hanno perso solo una volta in trasferta ed era proprio a Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia.

Maurizio Sarri in questi giorni che precedono la sfida deve fare un po' la conta degli uomini a disposizione. Il portiere Ivan Provedel, operato, non sarà a disposizione fino a fine stagione: al suo posto giocherà Motta, già visto in campo contro il Sassuolo. Ci sono due calciatori in bilico. Uno è Danilo Cataldi, che ha lasciato il campo dopo 37 minuti contro i neroverdi per un indurimento al polpaccio: oggi gli esami. L'altro è l'ex Alessio Romagnoli che deve smaltire un ematoma sin dalla gara con l'Atalanta: ha più probabilità di recuperare. Chi ci sarà, invece, è Toma Basic.