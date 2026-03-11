Lazio, riuscita l'operazione alla spalla di Provedel: il comunicato

Lazio, riuscita l'operazione alla spalla di Provedel: il comunicato
Oggi alle 22:20
di Manuel Del Vecchio
fonte sslazio.it

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato dimesso dal ricovero dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla.

L’operazione è perfettamente riuscita. Il portiere osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo.