Tra meno di un mese Milan-Torino: Baroni perde Simeone e Ilic
(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Torino di Marco Baroni: il tecnico infatti ha perso per infortunio Giovanni Simeone e Ivan Ilic. "Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra" la diagnosi per il Cholito, che salterà certamente le sfide contro Como e Lecce, poi verrà rivalutato a inizio dicembre.
"Trauma distorsivo al ginocchio sinistro" è il primo responso sulle condizioni del centrocampista serbo, il quale si sottoporrà ad ulteriori accertamenti dopo l'innaturale rotazione del ginocchio ci cui è stato vittima durante la sfida in Nazionale contro l'Inghilterra. (ANSA).
