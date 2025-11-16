Lazio, Rovella: "Il dolore è tornato, costretto ad operarmi"
(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nicolò Rovella, fermo ai box dallo scorso settembre, sarà costretto ad operarsi per risolvere i problemi di pubalgia. A confermalo è lo stesso calciatore della Lazio che, attraverso una storia sui propri canali social, ha spiegato di essere "costretto ad operami. Dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero.
Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione", prosegue il mediano che, quasi certamente, non riuscirà a tornare in campo prima del nuovo. Rovella, infine, sottolinea di stare già "facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan