Lazio, Rovella: "Il dolore è tornato, costretto ad operarmi"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Nicolò Rovella, fermo ai box dallo scorso settembre, sarà costretto ad operarsi per risolvere i problemi di pubalgia. A confermalo è lo stesso calciatore della Lazio che, attraverso una storia sui propri canali social, ha spiegato di essere "costretto ad operami. Dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero.

Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione", prosegue il mediano che, quasi certamente, non riuscirà a tornare in campo prima del nuovo. Rovella, infine, sottolinea di stare già "facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo". (ANSA).