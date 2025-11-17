Lazio, Cancellieri dovrebbe saltare anche la doppia sfida contro il Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio: dopo la sosta per le Nazionali Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Matteo Cancellieri, che ha rimediato una lesione miotendinea rimediata nella sfida contro l'Atalanta a ottobre.

Riporta Sport Mediaset che i tempi di recupero dell’attaccante saranno più lunghi del previsto: il 23enne dovrebbe saltare anche la doppia sfida contro il Milan tra Serie A e Coppa Italia del 29 novembre e 4 dicembre.