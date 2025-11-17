Verso il derby, quando rientrano i nazionali nerazzurri? Il piano dell'Inter

di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport per l'Inter, il primo dei nazionali nerazzurri a rientrare ad Appiano Gentile è stato Lautaro Martinez. Mercoledì sarà il turno degli italiani Frattesi, Barella, Esposito, Bastoni più Sucic, Zielinski e Calhanoglu. Giovedì l’ultimo, Akanji della Svizzera.

Dumfries, rientrato nei giorni scorsi dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale ma spera di farcela per il Derby. In ogni caso il programma passibile di modifiche in base a necessità e viaggi.