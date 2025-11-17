Inter, Dumfries rientrato dalla nazionale per un problema fisico ma non è a rischio per il derby

vedi letture

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter e dell'Olanda, è rientrato in anticipo dalla nazionale a causa di un problema fisico, ma non si tratta di un infortunio importante, tanto che l'olandese non è a rischio per il derby di domenica contro il Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole del ct Ronald Koeman, il quale ha voluto precisare: "Volevamo tenere tutti nel gruppo, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert".

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa