Inter, Dumfries rientrato dalla nazionale per un problema fisico ma non è a rischio per il derby
Denzel Dumfries, esterno dell'Inter e dell'Olanda, è rientrato in anticipo dalla nazionale a causa di un problema fisico, ma non si tratta di un infortunio importante, tanto che l'olandese non è a rischio per il derby di domenica contro il Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole del ct Ronald Koeman, il quale ha voluto precisare: "Volevamo tenere tutti nel gruppo, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert".
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
