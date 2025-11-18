Milan, sondaggi dalla Premier per Gimenez. Due condizioni per la partenza del messicano

Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola stamattina, per Santiago Gimenez, che sta vivendo finora una stagione piuttosto deludente, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte di alcuni club di Premier League. Per aprire alla partenza del centravanti messicano servono due condizioni: prima tutto serve un'offerta da almeno 25 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino dell'ex Feyenoord e poi ovviamente questa proposta deve arrivare da una squadra gradita al giocatore.

Prima di Milan-Roma, Igli Tare, ds rossonero, ha parlato così a DAZN del momento no di Gimenez: "Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”.

