Milan, Allegri vuole subito Rabiot titolare. Ma se prevale la cautela spazio a uno tra Ricci e Loftus-Cheek

Adrien Rabiot ha lavorato duramente nelle ultime settimane per smaltire la lesione al soleo che aveva rimediato in nazionale a metà ottobre. Il suo recupero è praticamente completato e oggi il centrocampista francese è atteso in gruppo a Milanello. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che Max Allegri vorrebbe metterlo subito in campo dal primo minuto nel derby di domenica contro l'Inter.

Ovviamente saranno decisivi gli allenamenti di questi giorni. Se Rabiot offrirà le giuste garanzie avrà una maglia da titolare contro i nerazzurri, altrimenti se prevarrà la cautela giocherà in mezzo al campo uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek, i quali potrebbero però anche prendere il posto di Youssouf Fofana, apparso in calo nelle ultime partite.

