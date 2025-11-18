Verso Inter-Milan: il vero dubbio di formazione di Allegri è a sinistra

Chi giocherà a sinistra nel Milan che domenica sera affronterà l'Inter nel derby? E' la domanda che si pone stamattina anche La Gazzetta dello Sport. Il dubbio di Max Allegri è ovviamente tra Pervis Estupinan, che era partito titolare a Parma e che in questa sosta ha avuto la possibilità di lavorare a Milanello per ritrovare la forma migliore dopo essere rimasto ai box alcune settimane per un infortunio alla caviglia, e Davide Bartesaghi, il quale sarà impegnato oggi con l'Italia Under 21 ed è atteso poi giovedì a Milanello.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa