Verso Inter-Milan: il vero dubbio di formazione di Allegri è a sinistra
Chi giocherà a sinistra nel Milan che domenica sera affronterà l'Inter nel derby? E' la domanda che si pone stamattina anche La Gazzetta dello Sport. Il dubbio di Max Allegri è ovviamente tra Pervis Estupinan, che era partito titolare a Parma e che in questa sosta ha avuto la possibilità di lavorare a Milanello per ritrovare la forma migliore dopo essere rimasto ai box alcune settimane per un infortunio alla caviglia, e Davide Bartesaghi, il quale sarà impegnato oggi con l'Italia Under 21 ed è atteso poi giovedì a Milanello.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan