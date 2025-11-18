Verso la stracittadina di Milano, QS: "All'Inter il derby degli stipendi. Lautaro paperone"
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così in vista della stracittadina milanese in programma domenica sera a San Siro: "All'Inter il derby degli stipendi. Lautaro paperone". Il quotidiano riferisce che gli ingaggi dei nerazzurri sono più alti rispetto a quelli del Milan. II più pagato della rosa interista è Lautaro Martinez con 9 milioni di euro a stagione, mentre nelle file rossonere è Rafael Leao, il quale guadagna 5 milioni all'anno.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
