Verso la stracittadina di Milano, QS: "All'Inter il derby degli stipendi. Lautaro paperone"

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così in vista della stracittadina milanese in programma domenica sera a San Siro: "All'Inter il derby degli stipendi. Lautaro paperone". Il quotidiano riferisce che gli ingaggi dei nerazzurri sono più alti rispetto a quelli del Milan. II più pagato della rosa interista è Lautaro Martinez con 9 milioni di euro a stagione, mentre nelle file rossonere è Rafael Leao, il quale guadagna 5 milioni all'anno.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa