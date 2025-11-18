Verso il derby, la Gazzetta sul Milan: "Rabiot in gruppo, Max lo vuole subito. Chi va a sinistra?"

vedi letture

"Rabiot in gruppo, Max lo vuole subito. Chi va a sinistra?": titola così stamattina La Gazzetta dello sport in merito alle possibili scelte di formazione di Massimiliano Allegri per il derby di domenica. Prima di tutto il tecnico rossonero può sorridere perchè Adrien Rabiot ha finalmente smaltito la lesione al soleo rimediata in nazionale a metà ottobre e oggi è atteso nuovamente in gruppo a Milanello. L'idea del livornese sarebbe quella di metterlo in campo subito titolare già contro l'Inter, ma ovviamente dipenderà dalle risposte che il giocatore francese darà nei prossimi allenamenti.

Se Allegri non dovesse avere le giuste garanzie da Rabiot, allora giocherà in mezzo al campo uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek, i quali comunque potrebbero anche prendere il posto di Youssouf Fofana che è apparso in calo nelle ultime partite e anche nell'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella non ha convinto del tutto. Il vero dubbio di formazione è però sulla fascia sinistra dove sono in ballottaggio Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi.

