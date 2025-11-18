Milan, Allegri aspetta anche Gimenez per il derby
Se Adrien Rabiot è praticamente certo di tornare a disposizione di Max Allegri per il derby di domenica contro l'Inter (oggi è atteso il suo rientro in gruppo a Milanello), c'è qualche dubbio in più su Santiago Gimenez che in queste ultime due settimane ha lavorato duramente a Milanello per smaltire un problema alla caviglia che lo sta tormentando da qualche tempo.
Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero lo aspetta per il derby. Ovviamente il centravanti messicano non potrà essere al meglio della condizione, ma potrebbe essere comunque utile anche a partita in corso. Dopo aver saltato la trasferta di Parma, Gimenez non è andato in nazionale ed è rimasto a Milanello per recuperare dal suo problema fisico.
