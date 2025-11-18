Futuro Modric: il Milan vorrebbe far valere l’opzione di rinnovo annuale, ma se ne parlerà a primavera

Futuro Modric: il Milan vorrebbe far valere l’opzione di rinnovo annuale, ma se ne parlerà a primavera
Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In merito al futuro di Luka Modric, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che il Milan vorrebbe far valere l’opzione di rinnovo annuale, ma se ne parlerà a primavera. Il croato ha rianimato tutto l’ambiente rossonero con il suo esempio, la sua personalità e mentalità e in poco tempo è diventato un leader indiscusso nello spogliatoio milanista. 

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN