Futuro Modric: il Milan vorrebbe far valere l’opzione di rinnovo annuale, ma se ne parlerà a primavera

vedi letture

In merito al futuro di Luka Modric, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che il Milan vorrebbe far valere l’opzione di rinnovo annuale, ma se ne parlerà a primavera. Il croato ha rianimato tutto l’ambiente rossonero con il suo esempio, la sua personalità e mentalità e in poco tempo è diventato un leader indiscusso nello spogliatoio milanista.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN