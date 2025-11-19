Di Marzio: "In difesa il futuro dell'Italia è Leoni. Forse qualche squadra italiana avrebbe dovuto puntare di più sul ragazzo"

Carlo Pellegatti, storico tifoso e giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube insieme al noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Tra i temi affrontati, quello legato alla Nazionale di Gattuso, uscita sconfitta a San Siro contro la Norvegia. Questa la considerazione di Di Marzio:

"Il calcio Italiano sta affrontando un lungo periodo di crisi, si fa fatica a valorizzare i talenti. Non ci sono più i nuovi Totti o Del Piero. L'unico talento che mi viene in mente è Pafundi, per dirti. Adesso abbiamo Pio, che sembra avere le caratteristiche per un centravanti del futuro. Il nostro miglior difensore è Leoni, che però gioca al Liverpool, e forse qualche squadra italiana avrebbe potuto puntare di più sul ragazzo. In realtà abbiamo dei raggi di pallido sole. Tonali è un altro ragazzo che rappresenta presente e futuro dell'Italia".