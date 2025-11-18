Contra ricorda il suo periodo in rossonero in compagnia di tanti fuoriclasse

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Cosmin Contra, ex giocatore del Milan, ha raccontato la sua esperienza in maglia rossonera durante una sola stagione (2001-2002): "È stata una bella esperienza e avevamo una squadra con tanti fuoriclasse: Shevchenko, Maldini, Rui Costa, Pirlo, Gattuso, Inzaghi, Albertini... Se fossi rimasto avrei vinto la Champions nella finale di Manchester contro la Juventus...

Il Milan aveva acquistato Cafu e mi era arrivata una proposta da una società come l’Atletico Madrid per tornare in Spagna, in un campionato che conoscevo. A posteriori è facile dire che farei una scelta diversa, ma non si può tornare indietro".

