Contra ricorda il suo periodo in rossonero in compagnia di tanti fuoriclasse

Contra ricorda il suo periodo in rossonero in compagnia di tanti fuoriclasseMilanNews.it
© foto di PhotoViews
Oggi alle 23:20News
di Enrico Ferrazzi

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Cosmin Contra, ex giocatore del Milan, ha raccontato la sua esperienza in maglia rossonera durante una sola stagione (2001-2002): "È stata una bella esperienza e avevamo una squadra con tanti fuoriclasse: Shevchenko, Maldini, Rui Costa, Pirlo, Gattuso, Inzaghi, Albertini... Se fossi rimasto avrei vinto la Champions nella finale di Manchester contro la Juventus... 

Il Milan aveva acquistato Cafu e mi era arrivata una proposta da una società come l’Atletico Madrid per tornare in Spagna, in un campionato che conoscevo. A posteriori è facile dire che farei una scelta diversa, ma non si può tornare indietro". 
 