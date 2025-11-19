Qualificazioni Mondiali: le ultime qualificate. Ecco chi può affrontare l’Italia

Ultime partite di qualificazione, ultimi verdetti anche nella zona UEFA. Spagna, Belgio, Svizzera, Austria e Scozia sono le ultime cinque qualificate al Mondiale: un gol di Tierney al 93' fa impazzire di gioia Hampden Park (poi McLean completa la festa), i britannici battono 4-2 la Danimarca (in 10 per mezzora) e la condannano agli spareggi, dove ci saranno anche Bosnia, Turchia e Kosovo. La sfida per il secondo posto del Gruppo J se l'aggiudica il Galles, che sommerge clamorosamente e condanna la Macedonia del Nord al terzo posto e al playoff, dove potrebbe affrontare, ancora una volta, l'Italia. Stessa sorte anche per la Romania che chiude vincendo ampiamente contro San Marino. Per quanto riguarda i rossoneri, da segnalre il gol di Saelemakers nel 7-0 contro Liechtenstein.

CLASSIFICHE DEI GRUPPI

Gruppo B - Svizzera 14 - Kosovo 11 - Slovenia 6 - Svezia 1

Gruppo C - Scozia 13 - Danimarca 11 - Grecia 7 - Bielorussia 2

Gruppo E - Spagna 16 - Turchia 13 - Georgia 3 - Bulgaria 3

Gruppo H - Austria 19 - Bosnia 17 - Romania 13 - Cipro 8 - San Marino 0

Gruppo J - Belgio 17 - Galles 16 - Macedonia del Nord 13 - Kazakistan 8 - Liechtenstein 0

CHI POTRÀ AFFRONTARE L'ITALIA ? Come funzionano i playoff Mondiali in relazione ai possibili incroci dell’Italia? Concluse tutte le partite di qualificazione, la composizione delle fasce risulta la seguente:

Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

Fascia 2: Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca

Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania

In semifinale, l’Italia potrà affrontare una tra Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord e Romania (con la possibilità di un nuovo incrocio con Svezia o Macedonia, già fatali agli azzurri nel 2018 e nel 2022). In una eventuale finale, invece, il rivale uscirà da una formazione di fascia 2 o 3.