MN - Non solo Lookman, il Galatasaray guarda anche a Leao per gennaio: il punto

Dopo le grandi spese dell'estate, il Galatasaray vuole fare un grande colpo anche nel mercato di gennaio e guarda, come spesso ha fatto nel recente passato, alla nostra Serie A. Se l’interesse per Ademola Lookman è ormai noto, con gli agenti del nigeriano che tengono la lista turca aperta, adesso nella shortlist del Gala è stato inserito anche Rafael Leao, numero 10 e stella del Milan.

Un gradimento tecnico importante da parte dei turchi, ma la pista per la finestra di gennaio è sostanzialmente impraticabile. Per il Milan, Leao non è in vendita e il Gala non ha sondato neanche l’entourage del giocatore.

Rafael Leao, da par suo, è totalmente focalizzato sul Milan, sul fare bene fin dal derby di domenica sera contro l’Inter e non prende in considerazione l’ipotesi di un trasferimento a gennaio.

di Pietro Mazzara