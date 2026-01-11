Romano: "Scambio Loftus-Gatti? A me non risulta niente"

Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulle operazioni in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul discorso legato al difensore centrale, e quindi Federico Gatti:

"Si era parlato molto di scambi legati a Federico Gatti, di questo rapporto tra il difensore della Juventus ed Allegri che, insomma, essere ottimo. Ma da qui a costruire un'operazione è un discorso diverso, perché nelle ultime ore sono circolate e tornare le voci che abbiamo sentito prima di Natale, con uno scambio tra Gatti e Ricci, di uno scambio tra Loftus e il difensore della Juventus.

Quello che posso dirvi da entrambi le parti non arrivano segnali di conferma su queste possibilità. Io credo che sia più un discorso che parte dall'apprezzamento di Max Allegri verso Federico Gatti. Si conoscono bene, rappresenta un po' la mentalità di Allegri, però c'è il discorso di equilibri economici e tutto il resto. Si è detto che la Juventus aveva offerto qualcosa del genere, ma a me non risulta. Neanche lato Milan".