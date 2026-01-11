Milan, il figlio di Ibra va all'Ajax: riscatto fissato a 3,5 milioni

Maximillian Ibrahimovic proseguirà la sua stagione all'Ajax che ha trovato un accordo con il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita a favore del club rossonero. Il prezzo dell'eventuale riscatto del figlio di Zlatan, che anche lui in passato ha vestito la maglia della squadra di Amsterdam, è stato fissato a 3,5 milioni di euro. Lo riferisce Repubblica questa mattina.

Maximilian Ibrahimovic ha realizzato ben 5 gol e 4 assist con il Milan Futuro in 16 presenze, di cui 9 da titolare e non ha mai esordito in prima squadra. L'operazione permetterà al ragazzo di trovare più spazio tra i grandi e fare esperienza in un contesto diverso da quello italiano.