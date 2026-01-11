Guidi sul mercato del Milan: "Non ci sono club disposti a spendere quanto richiesto dal Milan per Nkunku"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su MilanVibes sul futuro di Nkunku: “Non ci sono club disposti a spendere quanto richiesto dal Milan. L’interesse del Fenerbahce sembra essere scemato, la sua permanenza al momento sembra essere un’ipotesi più che concreta. Il ragazzo è stato sfortunato poi, poiché dopo la doppietta col Verona è andato ko per questo problema fastidioso alla caviglia ed è rimasto disponibile per due partite.

Massimiliano Allegri ha fatto spesso riferimento a questo filotto di partite, sia oggi che in altre occasioni: il Milan deve rimanere attaccato al treno di testa, soprattutto non giocando le coppe europee. Rimanere lì, in quella zona di classifica, vorrebbe dire sfruttare l’assenza delle competizioni continentali a proprio favore, approfittando di eventuali punti persi dalle rivali impegnate in quelle sfide, specie se dovessero continuare il loro percorso. Il difensore? Le opportunità sono poche a momento sul mercato, possiamo però dire che il nome nuovo uscito sia quello di Diego Coppola, che sta giocando poco al Brighton. Non parliamo di uno dei profili preferiti dal mister per caratteristiche tecniche, ma stiamo comunque parlando di un ragazzo che conosce bene la Serie A e negli ultimi giorni potrebbe tornare utile alle condizioni dettate dal Milan, ossia quelle di un prestito. Quindi va monitorato…”