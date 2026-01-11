Mercato Milan: farebbero comodo un difensore e un esterno destro

Il Corriere della Sera in edicola stamattina scrive: "I 39 punti in 18 partite dimostrano che la missione scudetto non è impossibile, se si correggono alcuni difetti di gioco e se il mercato darà una mano". Per quanto riguarda la campagna acquisti, per ora è arrivato solo Niclas Fullkrug che dovrebbe fare oggi a Firenze il suo esordio dal primo minuto con la maglia rossonera.

Ad Allegri farebbero però comodo anche altri due rinforzi: uno in difesa per puntellare la retroguardia e ampliare le rotazioni e uno a destra dove servirebbe un esterno che possa dare il cambio ad Alexis Saelemakers (finora Zachary Athekame non ha mai convinto del tutto).