live mn Nkunku: "Fenerbahce? Speculazioni, voglio restare. Allegri ha detto una cosa vera..."

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Che partita è stata?

"Abbiamo combattuto per cercare il pareggio. Poi potevamo vincere, non abbiamo vinto. Siamo un po' dispiaciuti, perché volevamo vincere la partita".

Hai segnato tre gol... Rimarrai qua?

"Io voglio restare qua, al Milan. Sono speculazioni".

Allegri ha detto che avete ripetuto gli stessi errori fatti contro il Genoa...

"Penso che sia vero. Abbiamo fatto diversi errori, oggi dobbiamo pensare a migliorare e a lavorare".

Dove preferisci giocare?

"Faccio ciò che mi chiede il mister. Mi piace giocare in attacco. Abbiamo iniziato questa stagione con questo mister, vincendo tante partite. Noi cerchiamo di fare quello che ci dice il mister e di farlo al meglio possivbile per vincere le partite?