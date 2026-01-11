Rinnovo Maignan, Moretto: "Il Milan spera di avere tutto chiuso per settimana prossima"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle trattative legate al rinnovo di Mike Maignan, basandosi ovviamente sulle dichiarazioni del direttore sportivo Igli Tare nel pre partita di Fiorentina-Milan:

"Il nodo da sciogliere sono le commissioni. Quando un calciatore è a scadenza di contratto non solo lo stipendio è importante, ma anche le commissioni. Le parti sono in contatto per sistemare questo punto. Manca un ultimissimo passo, non scontato, bisogna aspettare di capire l'accordo su questo punto. Non c'è una vera e propria deadline, visto che mi hanno smentito che aspettino una risposta entro X. Il Milan vuole chiudere questa situazione entro prima, visto che da febbraio Maignan può firmare con qualsiasi altra squadra, ma non c'è una data specifica. Vedremo, poi io credo che settimana prossima il Milan spera di avere tutto chiuso".