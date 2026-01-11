Ordine: "Quando diventerà ufficiale il rinnovo con Maignan, bisognerà ammettere che è stato fatto un ottimo lavoro al terzo piano di casa Milan"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul rinnovo di Mike Maignan: "Precedenza al mercato. Le ultimissime sul fronte rinnovi contrattuali di casa Milan confermano che le buone notizie sono ora confermate dallo stato dell’arte della trattativa con lo staff di Mike Maignan vicinissimo a firmare fino al 2031 addirittura per una cifra vicina ai 5,7 milioni netti l’anno. Segno che proprio l’arrivo di gente di calcio, Tare e Allegri, oltre che l’andamento della stagione, col nuovo clima instaurato a Milanello e dintorni, sono in grado di “rammendare” anche rapporti che sembravano compromessi definitivamente.

Quando diventerà ufficiale l’intesa, bisognerà ammettere che è stato fatto un ottimo lavoro al terzo piano di casa Milan. Mi riferisco all’ad Giorgio Furlani al quale non ho risparmiato critiche severe (caso Reijnders per citare il precedente clamoroso). Questo non significa che i colleghi che hanno dato per scontato il divorzio dal portiere francese abbiano preso una “storta”: raccoglievano dal suo staff le indicazioni e in materia di calcio-mercato non sempre le parti coinvolte raccontano la verità. Sempre a proposito di calcio-mercato non vorrei che si perdesse di vista l’esigenza dell’attuale rosa rossonera: un difensore, di maggiore livello rispetto a De Winter e Odogu, è indispensabile. Come sarebbe anche una convincente alternativa a Salelamekers rispetto all’attuale Athekame".