Fabrizio Romano: "Fullkrug è un nome che verrà proposto in questi giorni ai club italiani”

vedi letture

Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, parla di come Fullkrug può diventare un’opportunità di mercato per gennaio anche per le squadre italiane. Queste le sue parole:

“Fullkrug, attaccante che un anno e mezzo fa era stato un’idea del Milan, ma non solo, per l’attacco nel 2024. Ma non era la priorità, era Tammy Abraham. Fullkrug in questo momento può essere un’idea di mercato per gennaio. C’è stato un incontro a Londra negli ultimi giorni in cui il West Ham ha comunicato al giocatore che la sua esperienza a Londra è finita ed è in vendita per il mercato di gennaio. È disponibile come opportunità, il West Ham apre alla cessione di Fullkrug. Quindi attenzione, per le squadre che cercano un attaccante a gennaio può rappresentare un’occasione. Non ha fatto bene in Inghilterra: grande difficoltà sui numeri, sul lavoro fatto, sugli infortuni: non è certamente lo stesso Fullkrug che aveva grande appetibilità sul mercato un anno fa ma resta un’occasione. Non ce ne sono molte nel mercato di gennaio e quindi Fullkrug è un nome che verrà proposto in questi giorni ai club italiani”.