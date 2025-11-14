Moretto: "Franculino piace molto anche al Milan, ma occhio alla Premier"

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla dei possibili movimenti a gennaio delle italiane per quanto riguarda gli attaccanti.

“In Italia, per gennaio, ci sono alcuni club che stanno cercando di sondare alcuni profili di attaccanti per rinforzarsi. La Roma è alla ricerca di un attaccante: abbiamo parlato di Arevalo, di Zirkzee, di un giocatore del Colonia. Rifacciamo un nome già menzionato in estate che è quello di Franculino, attaccante della Guinea-Bissau e del Midtjylland. 21 anni, stagione clamorosa: 14 partite, 14 gol in campionato, 4 partite e 3 gol in Europa League. In estate è stato cercato da Everton, Lipsia, Roma, Bayern Monaco. Occhio perché a gennaio potrebbe essere un obiettivo di mercato per club italiani. È un nome che resta nella lista della Roma ma che piace molto anche al Milan. Occhio sempre alla Premier, Franculino visti i numeri ha un prezzo di cartellino abbastanza elevato, e poi occhio sempre al Bayern Monaco. È un calciatore da tenere d’occhio”