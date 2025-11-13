Pellegatti: ”Allegri ha chiesto due giocatori. Su Thiago Silva vi dico che…”

vedi letture

In uno dei suoi ultimi video nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato di gennaio del Milan e delle richieste che il nostro allenatore avrebbe avanzato alla società per rinforzare la squadra in vista degli ultimi 6 mesi di campionato che risulteranno decisivi per le ambizioni rossonere. Vediamo le parole di Pellegatti:

"Massimiliano Allegri che vi posso assicurare ha chiesto 1/2 giocatori per gennaio. Ha chiesto certamente un attaccante, anche se io mi pongo il problema attaccante da area di rigore, da 20 minuti, necessità di trasformare palloni aerei in tiri da indirizzare verso la porta. Questa è la domanda. Io credo proprio di si, abbia chiesto un attaccante robusto e forte. Mi è stato assicurato che hanno già individuato degli obiettivi. Un'altra domanda che ci poniamo tutti ma non abbiamo risposta è se un giocatore come Gimenez è stato preso per i 6 mesi di fine stagione ma anche per il futuro o un giocatore pratico, un prestito, un'opportunità da sfruttare in questi mesi decisivi.

Sul difensore - "Oltre l'attaccante Allegri ha chiesto anche un difensore. La fantasia e la nostalgia ci hanno portato a parlare di Thiago Silva. Sarebbe un grande regalo per i tifosi del Milan. Però è un discorso da lasciar perdere, è solo una fantasia".