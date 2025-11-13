Leao fa tutto: adesso combatte, inventa e segna. Il problema? E' solo lui là davanti

Periodo di sosta per le Nazionali e quindi doverose riflessioni sul Milan, e i suoi giocatori. Il focus si basa sul momento di Rafa Leao, positivo per gol e atteggiamento nelle ultime partite. Contro la Roma l'assist decisivo per Pavlovic, e contro il Parma il gol su rigore (il secondo) inutile purtroppo per quello che è stato il risultato finale. Rafa però è questo e molto altro. Che sia la volta buona?

Rafa, l'atteggiamento è finalmente quello giusto!

Lo abbiamo notato un po' tutti. E' un Leao diverso quello che è sceso in campo nelle ultime due partite di campionato. Contro la Roma a San Siro, è stata la sua una prestazione di sacrificio e lotta, condita poi anche dal super assist per Pavlovic. Il portoghese, dopo un avvio difficile anche per l'infortunio subito ad inizio stagione, ha saputo poi reagire. Le critiche dopo la partita contro la Juventus hanno aiutato? Sì. Ma anche la mano di Allegri, quasi come un padre per Leao, sta sicuramente arricchendo la stagione (e i comportamenti) del numero dieci rossonero.

Bene nelle ultime quattro partite

Nelle ultime quattro uscite in campionato, Leao ha spesso saputo incidere concretamente nei risultati rossoneri. Contro il Pisa il gol dell'1-0 lo segna, ancora una volta lui. Gioca male, anche per un problema all'anca contro l'Atalanta, ma torna ad essere decisivo contro la Roma con un assist. A Parma ancora in gol, su calcio di rigore. Il problema? Tolto Pulisic (che finalmente tornerà in campo dopo l'infortunio) lì davanti il Milan segna poco, anzi mai. Gimenez non incide, ed è ancora a secco in Serie A. Nkunku ha solo un gol, in Coppa Italia. La stagione del Milan e di Leao si prepara quindi a entrare nel vivo. In attacco solo Rafa non basta.