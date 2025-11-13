esclusiva mn Ganz: "Allegri ha sistemato tante cose. Cosa manca? Una prima punta forte forte"

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, oggi allenatore del Magenta è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tanti i temi affrontati: dalla situazione dei rossoneri in Serie A all'impatto di mister Massimiliano Allegri, uomo chiave di questo progetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Allegri l'uomo in più

"Sì, sono d'accordo. Da quando è arrivato si è subito inserito benissimo nel mondo Milan, un ambiente che conosceva bene anche se è cambiato tanto negli ultimi anni. Credo che Allegri stia facendo un grande lavoro sotto tutti gli aspetti: mentale, di presenza, anche fisico e tattico. Diciamoci la verità, nessuno si sarebbe aspettato una partenza così importante fin da subito..".

Cosa manca al Milan?

"Credo che in questo momento alla squadra di Allegri manchi una prima punta forte forte. Un vero numero nove, perchè i rossoneri in questo momento stanno giocando senza centravanti, e ottenendo comunque risultati importanti".

L'ambiente rossonero invece come lo vedi? Che aria si respira, tu che l'hai vissuto

"Non è mai facile giocare o allenare un club così prestigioso, dove tutti devono dare il massimo sempre e in ogni ambito. Resto forte su Max. Serviva un allenatore che mettesse a posto tante cose, e Allegri lo sta facendo benissimo. Nello spogliatoio ha messo in ordine tante cose..".

Sulla lotta Scudetto

"Bella domanda. Questo campionato è molto equilibrato, può succedere di tutto. Mi auguro un Milan vincente, ma in questo momento ci sono anche Inter e Napoli per il titolo, sarà una corsa a tre anche con i rossoneri".

Leao e Gimenez, due casi diversi

"Sì, due momenti diversi. Secondo me Gimenez è un ottimo giocatore ma forse con il gioco del Milan non è proprio il meglio per lui. Leao invece può fare tutti i ruoli perché ha quella prestanza fisica che gli permette di incidere sempre, e di segnare appunto".